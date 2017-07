SAGRA DEL CINEMA - A Castiglion Fiorentino dal 27 luglio

Fortunato Cerlino



21/07/2017, 21:27

Una settimana al “ciak inaugurale” per la2017. La kermesse cinegastronomica di Castiglion Fiorentino torna dal 27 luglio – primo appuntamento con, il popolare “Don Pietro Savastano” della serie "" - e gli ultimi giorni di preparazione sono l'occasione, per l'assessore alla Cultura castiglionese Massimiliano Lachi, per fare il punto sul programma presentato. "" – sottolinea Lachi – "". In un'estate come quella aretina così ricca di eventi culturali di grande richiamo, “”.Dopo il debutto del 27 luglio con Cerlino, la manifestazione, nata per unire in un contesto conviviale il piacere del grande cinema e quello del cibo, popolare e di qualità, proseguirà fino al 30 nel piazzale del Cassero con(venerdì 28),(sabato 29),e "" (domenica 30 luglio). Sullo schermo film recenti ("", "", "", ""), nuovi classici ("") e capolavori senza tempo (""). In tavola piatti toscani, napoletani, milanesi, romani e abruzzesi, ispirati agli ospiti delle serate e e ai film proiettati.La manifestazione avrà poi anche un “secondo tempo” ad agosto, dal 18 al 20, in piazza dello Stillo.