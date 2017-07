CINEMA DI FRONTIERA XVII - Dal 24 al 30 luglio

La presentazione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera XVII



22/07/2017, 08:17

Riapre, dal 24 al 30 luglio, la sala cinematografica a cielo aperto più grande e più a Sud d’Europa. Una sala in cui l’unico prezzo che si paga è quello intimista, un costo in termini di metariflessione. L’occasione sarà la XVII edizione del, in cui si parlerà, ancora una volta, di frontiere e di "" come ribadito da, ideatore e direttore artistico della kermesse culturale, durante la conferenza stampa che si è tenuta stamattina nella sede catanese dell’assessorato regionale al Turismo. "" – ancora Correale – "". Gli ospiti, tanti, ma soprattutto i film, saranno i protagonisti dell’edizione XVII che prevede inoltre 2 concorsi, 2 giurie, una rassegna retrospettiva, 2 workshop Filmmaking e 15 incontri con autori del cinema e della letteratura. Per il quinto anno consecutivo sono CCN Marzamemi e cinecircolo Cinefrontiera promotori dell’evento, e la macchina organizzativa è guidata da Sebastiano Diamante ed Enzo Fallisi." - ha aggiunto, vicedirettore artistico - "".E si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con ladi cui è responsabile, la quale ha anticipato: ""." - ha dichiarato, assessore regionale al Turismo - "".Gli ha fatto eco, sindaco di Pachino: "