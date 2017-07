MATRIMONIO ALL'ITALIANA - Il 23 luglio su Rai Movie in prima serata

Una scena di "Matrimonio all'Italiana"



22/07/2017, 19:08

Nell’ambito del ciclo "" andrà in onda domenica 23 luglio 2017 in prima serata alle 21.20 su Rai Movie uno dei film-capolavoro di Vittorio De Sica, "", nella versione rimasterizzata in 16x9, fruibile in HD su TVSat. Realizzato nel 1964 e sceneggiato da Renato Castellani, Tonino Guerra, Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi, il film è una trasposizione cinematografica del dramma teatrale di Eduardo De Filippo "Filumena Marturano", interpretato nei due ruoli centrali di Filumena e del suo amante Domenico Soriano da Sophia Loren e Marcello Mastroianni.Insieme a "La Ciociara" e "Ieri, oggi e domani", "" è passato alla storia come una delle collaborazioni più felici fra De Sica e Sophia Loren. Oltre alle candidature all’Oscar per il miglior lungometraggio straniero (1966) e per la migliore attrice protagonista (1965), il film si è guadagnato una serie di premi importanti fra i quali il Golden Globe 1965, quattro David di Donatello 1965 (migliore attrice, migliore attore, migliore regista, migliore produzione) e il premio per la migliore attrice protagonista al Festival del Cinema di Mosca 1965.