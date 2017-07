VENEZIA 74 - Pre-apertura con "Rosita" di Ernst Lubitsc

"Rosita" di Ernst Lubitsch



" (1923, 82’) - famoso per essere l’unica collaborazione tra due giganti del cinema muto, il registae la diva Mary Pickford - è il film scelto per ladi martedì 29 agosto della, che si terrà nella Sala Darsena (Palazzo del Cinema) al Lido." sarà proiettato in una nuova copia digitale restaurata in 4K a cura del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, con il supporto di The Film Foundation, presentata in prima mondiale.La proiezione di "" sarà musicata dal vivo dalla, con la direzione della musicologa Gillian Anderson che ha ricostruito la partitura originale del film lavorando sugli spartiti recuperati alla Biblioteca del Congresso di Washington.Lasi terrà al Lido dal 30 agosto al 9 settembre 2017 diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta." è ambientato in una Spagna mitica dove un Re lascivo (Holbrook Blinn) ha posato i suoi occhi su una cantante di strada popolare ma provocatoria (Mary Pickford), la quale però è innamorata di un bel nobiluomo (George Walsh, fratello del celebre regista Raoul Walsh), che la ha salvata dalle guardie del re furioso venendo imprigionato in una segreta.