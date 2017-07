RENATO POZZETTO - In libreria, in dvd...

25/07/2017, 09:26

Carlo Griseri



da qualche mese sta pubblicando (o ripubblicando) in dvd i suoi film, i più noti e importanti accanto ai meno acclamati e da riscoprire.pubblica un saggio, il primo in assoluto, dedicato alla sua carriera:mai come in questo 2017 è al centro dell'attenzione, meritatamente dopo i tanti successi degli anni '80 e dopo che molti suoi colleghi (spesso dopo la morte...) erano già stati rivalutati criticamente.Dopo i tanti già pubblicati, in ordi tempo l'ultimo film a esser ora disponibile in home video è "" di, interpretato insieme ad Athina Cenci e Paola Onofri. Ma da "Per amare Ofelia" a "Il volatore di aquiloni", passando per il seminale "Da grande", i titoli arrivati in catalogo sono tantissimi.Da segnalare, come detto, anche il volume ad opera diche può fungere da guida per la (ri)scoperta di Pozzetto attore e regista: "" racconta come il volto filmico dell'attore diventi "la cartina da tornasole dello spettatore cinematografico, giudice ragazzino travolto dalla bulimica voglia di immagini erotiche. Oltrepassando la pedestre visione del sesso e del cinema attraverso il buco della serratura, pronto alla catarsi totale come mangiatore di film ungariano, per incarnarsi nei propri sogni e bisogni di celluloide".Da vedere, da leggere, da non sottovalutare.