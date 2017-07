CG ENTERTAINMENT - In uscita "Il Padre d’Italia", "In Viaggio con Jacqueline" ed "Io sono Vendetta"

20/07/2017, 18:24

E’ disponibile da oggi (20 luglio 2017) in dvd il road movie di Fabio Mollo, “”, un intenso racconto di formazione interpretato da Luca Marinelli e Isabella Ragonese. E’ diverso invece il percorso picaresco che deve affrontare Fatah, protagonista della commedia “”, contadino algerino partito dal continente africano con destinazione il Salone dell’agricoltura di Parigi insieme alla sua adorata mucca. John Travolta torna in “I am wrath – Io sono vendetta” (in dvd e blu ray) un adrenalinico revenge movie diretto da Chuck Russell, regista di "The Mask" e "Il re scorpione".