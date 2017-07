STRACULT - La nuova edizione estiva con Fabrizio Biggio

Fabrizio Biggio a Stracult



20/07/2017, 18:20

Al via la nuova edizione estiva di, il magazine di cinema di Rai2, che vedrà alla conduzione, affiancato daNella prima puntata, in onda il 21 luglio 2017 alle 23,30, troveremo l’attrice Tea Falco, Ettore Andenna, celebre conduttore di programmi Rai come “Giochi senza frontiere” e “Il dirodorlando”, le gemelle Marianna e Angela Fontana, protagoniste del film “Indivisibili” di Edoardo De Angelis, il musicista Enzo Avitabile, premiato ai David di Donatello, con il Globo d’Oro e ai Nastri d’Argento per le musiche di ”Indivisibili”, l’attore Paolo Pierobon, e i caratteristi Carlo De Ruggieri e Massimo De Lorenzo.Oltre che nelle interviste e negli approfondimenti, grande spazio sarà dato alla musica, anche con originali ed esclusive performance musicali di alcuni ospiti: Enzo Avitabile si esibirà con le gemelle Fontana, Tea Falco canterà “Pensiero stupendo” e gli Statale 66 interpreteranno “Blue Velvet”.” è programma firmato da Marco Giusti, Luca Rea, Alberto Piccinini, Stefano Raffaele, Claudia Alì. La regia è di David Emmer.