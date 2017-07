VENEZIA 74 - Iniziata la vendita degli abbonamenti on-line

Anteprima in 3D del proprio posto in Sala Grande



20/07/2017, 18:17

È già possibile acquistare online gli abbonamenti per la 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica attraverso il sito www.labiennale.org . Questa iniziativa offre la possibilità di scegliere gli abbonamenti per la Mostra acquistando, in piena autonomia, il posto e la fila desiderata nei limiti della disponibilità offerta.Abbonamenti Sala Grande (Palazzo del Cinema). Per la Sala Grande sono previste tre fasce orarie, nelle quali, a seconda della programmazione, potranno essere inclusi film di Venezia 74 oppure Fuori Concorso :preserale (17.00) € 160prima serata (19.30)§ Platea € 500 (intero) € 425* (ridotto)§ Galleria € 1.100 (4 proiezioni 1° wekend gio-ven-sab-dom)€ 1.600 (Full)§ Platea (19.00+22.00) € 650 (intero) € 545* (ridotto) disponibilità limitataseconda serata (22.00) € 300 (intero) € 220** (ridotto)Abbonamenti PalaBiennale (tensostruttura via Sandro Gallo). Come per gli anni passati, l’abbonamento includerà la doppia proiezione serale per la visione di film di Venezia 74. E’ possibile acquistare tale abbonamento a prezzo ridotto per under 26, over-60 e possessori di Biennale Card 2017. È necessario presentare il diritto di riduzione sia al momento dell’acquisto (per gli abbonamenti acquistati alla biglietteria del Palazzo del Cinema) che al momento del ritiro degli stessi.Intero € 180Ridotto € 150*Abbonamenti Darsena (adiacente Palazzo del Cinema). Per la restaurata Sala Darsena sono previste due fasce orarie nelle quali sono programmate proiezioni dei film di Orizzonti:pomeridiana (14.00) € 35 (intero) € 30* (ridotto)preserale (17.00) € 35 (intero) € 30* (ridotto)Abbonamenti Sala Giardinomattutina (11.00) € 30pomeridiana (14.30) € 30preserale (17.00) € 30serale (21.00) € 40full (11.00-14.30-17.00-21.00) € 30Prezzo ridotto:riduzione riservata a *Under 26 / Over 60riduzione riservata a **Under 26 / Over 60 e Biennale Card 2017Il ritiro del carnet di abbonamento avverrà presso la biglietteria interna del Palazzo del Cinema, presentandosi con un valido documento di identità e con la ricevuta di pagamento, a partire dal 25 agosto 2017.Gli abbonamenti a prezzo intero della Sala Grande e del PalaBiennale daranno diritto ad acquistare un biglietto a prezzo ridotto per le altre proiezioni in programma, purché alternative al proprio abbonamento:- Sala Grande ore 14.30, 17.00, 22.00- PalaBiennale ore 13.00, 15.00, 17.30, 20.00- Sala Darsena ore 14.00, 17.00È aperta sul sito www.labiennale.org l’iscrizione alla newsletter informativa, che permetterà di pre-acquistare online i biglietti per le proiezioni della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.Registrandosi al servizio di newsletter, si potrà essere informati sul calendario delle proiezioni per le quali sarà possibile pre-acquistare i biglietti online (fino a due giorni prima della programmazione prevista). Il servizio di prevendita online offrirà la possibilità di ricevere direttamente via e-mail il biglietto in modalità elettronica (ticketless) in formato PDF.La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica riserva agli Under 26 / Over 60, che non operano nell’ambito cinematografico, la possibilità di richiedere una Tessera Promozionale che consente l’accesso, nel limite dei posti disponibili, alle proiezioni riservate a “tutti gli accrediti”.Può essere richiesta per tutto il periodo della Mostra oppure per 6 giorni consecutivi a scelta.La tessera può essere acquistata in due modalità:acquisto online (su www.labiennale.org/it/cinema/accrediti/promozionale.html) oppure presso la biglietteria del Movie Village (Lido) muniti di un documento di identità in corso di validità e di una foto formato tessera.Periodo di validità e prezzi tessera promozionale:- 11 giorni 150 €- 6 giorni 110 €- 6 giorni studente universitario 50 €PER INFORMAZIONITel: 0412726624Anche quest’anno sarà infatti possibile, per chi acquista biglietti di una delle proiezioni a posto assegnato nella sala più prestigiosa della Mostra, simulare in tempo reale la vista dal proprio posto.Il servizio sarà utilizzabile su tutte le piattaforme di acquisto, personal computer, smartphone e tablet.La nuovissima e sofisticata tecnologia impiegata permette la simulazione del proprio posto come all’interno di un videogame ed è quindi navigabile a 360° intorno ad ogni singolo posto della Sala Grande, con grande realismo e velocità.Questa possibilità rappresenta un nuovo passo nella costante innovazione dei servizi che la Mostra ha messo a disposizione del proprio pubblico negli anni, come per esempio la completa de-materializzazione dei biglietti acquistati online, mantenendo un profilo di avanguardia nelle esperienze di acquisto rispetto ai festival nel resto del mondo.