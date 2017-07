GIFFONI 47 - Presentato "Sirene", il primo esperimento di fiction fantasy della Rai

Il photocall di "Sirene" a Giffoni



20/07/2017, 17:25

esce dall'acqua nello scenario del golfo di Napoli; senza abiti si guarda intono smarrita, poco dopo dal mare la raggiungono Maria Pia Calzone, Denise Tantucci e la piccola Rosy Franzese. Prendono degli abiti nascosti dietro una barca e si divertono nell'indossarli. Inizia così "", il primo esperimento di fiction fantasy targato Rai.La RAI si apre al mondo della magia e sceglie ilper mostrare in anteprima mondiale le prime immagini della nuova serie tv che andrà in onda dalla seconda metà di novembre su RAI Uno. "", ha detto questa mattina, Direttore di RAI Fiction, ai giovani giurati della manifestazione, presenti in sala. "". "", ha proseguito la Andreatta." - ha aggiunto, ideatore della serie, presente a Giffoni. """.Nel cast Luca Argentero, Maria Pia Calzone (""), Ornella Muti, Valentina Bellè, Denise Tantucci, Massimiliano Gallo, Monica Nappo e Michele Morrone, Rosy Franzese." - ha affermato- Mostra cosa significa l'amicizia a 16 anni, le persone su cui contare, cosa succede se balli scomposta ad una festa e ti riprendono senza dirtelo. Tocca temi come la discriminazione, il bullismo, l'esclusione a scuola, il giudizio preconcetto. Raccontiamo il loro punto di vista, attraverso loro stesso e non attraverso gli adulti, come avevamo già fatto in "Braccialetti Rossi" e in "E' arrivata la felicità". "Mostra anche un mondo possibile, quello umano visto dagli occhi di una sirena, con lo sguardo della prima volta e con tutte le sue 'assurdità' diventate per noi 'normalità'"" - ha proseguito - """.