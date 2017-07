ISOLA DEL CINEMA - Il 23 luglio "Due uomini, quattro donne e una mucca depressa"

Due uomini, quattro donne e una mucca depressa



20/07/2017, 17:16

Sarà presentato domenica 23 luglio 2017 alle ore 22:00 presso la sala Cinelab dell'all'Isola Tiberina di Roma, il lungometraggio "", diretto da Anna Di Francisca (La bruttina stagionata; Fate un bel sorriso; Il mondo di Mad), che sarà presente alla proiezione, in compagnia del compositore delle musiche, Paolo Perna. Il film, che sarà proiettato in versione italiana, è distribuito nelle sale dall'8 giugno da Mariposa Cinematografica ed è interpretato da Miki Manojlovic, Maribel Verdù, Eduard Fernàndez, Manuela Mandracchia, Laia Marull, Ana Caterina Morariu, Gloria Muñoz, Hector Alterio, Carmen Mangue, con Serena Grandi, con l’amichevole partecipazione di Antonio Resines e con Neri Marcorè.Il film è una commedia corale e 'terapeutica' che si svolge sullo sfondo di una allegra provincia spagnola. Qui, Edoardo è un compositore dotato di grande talento che, in seguito a un momento di crisi affettiva e creativa, decide di prendersi una sorta di “periodo sabbatico” e si rifugia da un amico che vive in un piccolo paesino della Spagna, dove spera di immergersi in un clima di tranquillità e benessere. Quando arriva è un uomo cinico, rompiscatole, stufo di se stesso e demotivato, incapace ormai di scrivere musica in cui si riconosca.L’impatto con quel piccolo paese, le sue donne, i suoi colori, i sapori e con un piccolo gruppo polifonico, malandato e mal assortito, lo fa aprire di nuovo alla vita e alle emozioni, e gli fa ritrovare l’energia anche per comporre di nuovo la “sua” musica.