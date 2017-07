ORTIGIA FILM FESTIVAL - Il programma di domani

Taranta on the Road all'OFF



arrivano il 21 luglio a Ortigia Film Festival per la proiezione speciale dei loro film in anteprima per la Sicilia. In Arena Minerva alle ore 21.00 la serata inizierà con "" l’opera prima di, che incontrerà il pubblico insieme al protagonistaOgnuno di noi ha un mare davanti a seì da attraversare e un dolore dal quale guarire. All’indomani della primavera Araba del 2011, Amira e Tarek, due migranti tunisini senza niente in comune, raggiungono la costa italiana. Per caso, si ritrovano entrambi a chiedere aiuto ad una band salentina alla ricerca del successo tra sagre e matrimoni, che li scambia per una coppia in attesa di un figlio, decidendo cosiÌ di aiutarli a raggiungere la Francia.Alle 23.00 sarà la volta della vetrina dei documentari che proporrà "" alla presenza del regista, che anticiperà l’uscita in sala il 25-26 luglio. Protagonista del doc è la passione tutta italiana per le auto, un legame antico e profondo raccontato attraverso le testimonianze dirette di una serie di nomi d’eccezione. I personaggi del mondo delle corse automobilistiche, ma anche quelli del cinema, del web e del giornalismo accompagneranno il pubblico alla scoperta della passione per i motori attraverso le varie epoche. Un evento che coinvolgerà in modo del tutto trasversale il pubblico della kermesse portandolo dietro le quinte di un mondo avvincente in cui la passione per i motori fa da volano di interesse e curiosità.In Arena Logoteta tre proposte per il concorso internazionale dei cortometraggi: Like a Butterfly di Eitan Pitigliani (21.00), in anteprima regionale Lovorphosis di Roberto Grasso (21.30) e in anteprima nazionale Sisters di Aza Declercq.Alle 19.00 al Moon (Via Roma 112) per la serie di apertivi-incontri “Faccia a faccia col cinema italiano” la giornalista Maria Lombardo incontrerà i registie l’interprete, per confrontarsi su fiction e documentario nel cinema italiano.