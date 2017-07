PAOLO BORSELLINO ADESSO TOCCA A ME - 3 miliioni 435 mila telespettatori su Rai1

Cesare Bocci in "Paolo Borsellino Adesso Tocca a Me"



20/07/2017, 15:06

Simone Pinchiorri



Grandissimo risultato per la docu-fiction "", diretta da Francesco Miccichè, andata in onda in prima serata su Rai1 mercoledì 19 luglio 2017, in occasione del venticinquesimo anniversario della strage in cui morirono il magistrato e gli uomini della sua scorta. La fiction interpretata da Cesare Bocci ha stravinto la prima serata avendo ottenuto 3 miliioni 435 mila telespettatori, pari al 18.82% di share.