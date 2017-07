FIUGGI FILM FESTIVAL 2017 - Al via l'edizione numero 10

20/07/2017, 12:14

sempre». Questa è la sfida lanciata dal direttore artistico delAntonella Bevere annunciando l’apertura della 10^ edizione della kermesse internazionale, che si svolgerà dal 23 al 29 luglio prossimo.Tante le novità del FFF 2017, a cominciare dal concorso di opere in anteprima nazionale legate dal claim di questa edizione, Perspective: i lungometraggi – provenienti da Estonia e Lituania, Francia, Iran, Israele, Norvegia, Regno Unito, Svizzera – saranno valutati da una giuria composta da oltre cento ragazzi e guidata da Domitilla D’amico e Riccardo Dal Ferro, che attribuirà il Premio Fiuggi Film Festival al miglior film.Durante la serata conclusiva, presentata dal critico cinematografico Francesco Castelnuovo e accompagnata musicalmente dai Daiana Lou, verranno inoltre consegnati il Premio Arca Cinema Giovani; il Premio Attore Rivelazione 2017 aper; e il Premio Miglior Cortometraggio al vincitore della seconda edizione del Concorso di Short Film del Fiuggi Film Festival.Fiore all’occhiello di questa edizione sono i Meet&Greet, incontri di approfondimento con personalità del cinema dal profilo internazionale, volti a «proseguire l’opera divulgativa di cultura cinematografica verso i giovani – spiega il direttore organizzativo Angelo Astrei – iniziata da gennaio con la produzione giornaliera di contenuti video originali». Tra i protagonisti Pierpaolo Verga, produttore di Indivisibili; Alex Infascelli, regista di Piccoli crimini coniugali e del documentario protagonista della scorsa edizione del Festival S Is For Stanley; Federico Mauro, creative director di Vertigo; Maurizio Argentieri, sound designer per produzioni del calibro di The Passion di Mel Gibson; Anna Ferruzzo, attrice protagonista che ha recitato in oltre 50 opere tra cinema e televisione; Luca Bigazzi, direttore della fotografia detentore del record di vittorie ai David di Donatello con 7 statuette; Riccardo Dal Ferro, filosofo e youtuber; Claudio Simonetti, leader dei Goblin, gruppo compositore ed esecutore delle colonne sonore del maestro del brivido Dario Argento. La band sarà protagonista dell’evento musicale del venerdì sera durante il quale musicherà live il capolavoro Profondo Rosso; e Domitilla D’Amico, doppiatrice di fama internazionale che ha prestato la sua voce a più di 100 volti.«Un festival cinematografico, a maggior ragione se dedicato ai giovani, non è esente da doveri morali». Queste le parole con cui Angelo Astrei ha motivato la decisione di dedicare la serata del 27 luglio alla commemorazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, attraverso un ricordo dei due magistrati, un videomessaggio di Maurizio Costanzo, l’accompagnamento musicale di Santino Cardamone – ex X Factor – e la proiezione di Sicilian Ghost Story, film evocativo sulla tragedia senza fine della mafia di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.A completare il ricco palinsesto della kermesse sono le proiezioni serali all’aperto dei film in retrospettiva –– seguite da conversazioni dei membri del cast tecnico/artistico delle rispettive opere con il pubblico.Tutte le attività del Festival sono gratuite e non si svolgeranno più nel borgo antico di Fiuggi “Alta” ma a Piazza Martiri di Nassiriya di Fiuggi “Bassa”, «per far vivere – conclude Antonella Bevere – il Festival alla città e la città al Festival».