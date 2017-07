IL VEGETALE - Nelle sale italiane dal 18 gennaio 2018

Gennaro Nunziante



20/07/2017, 11:48

, il nuovo film scritto e diretto da Gennaro Nunziante con Fabio Rovazzi, prodotto da Piero Crispino per 3ZERO2 e co-prodotto da The Walt Disney Company Italia, uscirà nelle sale italiane ilIl film sarà distribuito da The Walt Disney Company Italia., Amministratore Delegato di The Walt Disney Company Italia, dichiara: “Lo scorso 4 luglio, nel corso della manifestazione Cinè – Giornate Estive di Cinema a Riccione, The Walt Disney Company Italia ha presentato, come sempre, tutte le novità firmate Disney•Pixar, Marvel e LucasFilm dei prossimi mesi. A differenza degli anni passati, quest’anno la nostra convention è stata introdotta da Gennaro Nunziante e Fabio Rovazzi. Un’ incredibile sorpresa che ha particolarmente divertito gli esercenti in sala. Un modo diverso per Disney Italia di presentare questa nuova produzione Il Vegetale che si rivolgerà ad un pubblico ampio e trasversale. Sono veramente felice che la nostra azienda possa portare nelle sale uno dei beniamini più amati di questi ultimi anni, come Fabio Rovazzi, e uno dei registi e sceneggiatori più stimati del panorama nazionale".