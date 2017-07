NATO DA UN CANE - Ovodoso prima di Ovosodo

20/07/2017, 11:44

Carlo Griseri



ETS pubblica il primo trattamento originale didi Paolo Virzì e Francesco Bruni: l'occasione sono i vent'anni dall'uscita del film, che seppe raccontare l'Italia (e Livorno) e rivelare due talenti che da allora sono diventati protagonisti del cinema di casa nostra.è un progetto a cura di Ottavia Madeddu, arricchito dalla prefazione di Paolo Mereghetti, inserito nella collana Dillinger.Scrive Mereghetti: "Leggere il trattamento originale diintitolato Nato da un cane è raccomandabile per due motivi. Perché aiuta a scavare dentro la «fabbrica cinematografica » di Virzì, scoprendo fonti di ispirazione, ambizioni e, magari, segreti e perché aiuta a capire meglio l'idea di cinema che guida il regista livornese, come trasforma le idee in immagini e le storie in film. Per il primo motivo, l'introduzione di Ottavia Madeddu è un aiuto preziosissimo: analizza ed esamina praticamente ogni riga del trattamento originale, notando differenze e idee di forza, a cominciare dalla «confessione» iniziale, che – quasi un mettere avanti le mani – porta Virzì (e il suo «collaboratore» Francesco Bruni) a mettere bene in evidenza il proprio padre tutelare: come in un exergo, i due autori confessano la loro voglia di raccontare «il romanzo di formazione di un ragazzo di Livorno» puntando la loro attenzione su «alcuni anni di vita, alti e bassi, speranze, scoperte, amori, amicizie, dolori, in un racconto accompagnato dal vispo timbro di voce del ventitreenne Piero, che ci piacerebbe trattare alla stregua di uno di quei giovanotti dei romanzi di Dickens, come Pip, David Copperfield, Oliver Twist»".Leggere questo trattamento (ma in generale, "un" trattamento) può anche essere rivelatore per lo spettatore poco avvezzo: se soggetto e sceneggiatura sono oggetti noti, questo è ancora oscuro e poco considerato. Errore da evitare, che ETS contribuisce a fugare con una collana da tenere d'occhio.