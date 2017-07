LA FUGA - Al cinema dal 27 luglio

Locandina "la Fuga"



19/07/2017, 19:00

Il giorno 27 luglio 2017, alle ore 20.00, uscirą in anteprima nazionale al Multisala Lux di Roma, nuovo action movie di, che inizierą poi il suo tour in altre cittą italiane.Saverio Salesi (Claudio Vanni) rapina una banca e, nella fuga, suonando a caso vari citofoni, finisce a casa di Micol, una escort. Dopo un imbarazzo iniziale, Saverio decide di pagare Micol per restare da lei tutto il giorno e anche la notte. Purtroppo, salendo di corsa, Saverio, va a sbattere contro Nilde (Lucia Batassa), una inquilina del palazzo, che lo riconosce quando in televisione mandano la sua foto e chiama la polizia.Sulle orme di Saverio si mettono il Commissario Dollorenzo (Stefano Ambrogi), l'Ispettore Sfaragara (Mietta), l'agente Filieri (Daniele Trombetti) e l'ispettore Madanģa (Stefano Calvagna).