ANIMAPHIX III - Rino Stefano Tagliafierro firma il trailer

19/07/2017, 16:59

Porta la firma diil trailer della terza edizione diche si terrà a Bagheria (Pa) dal 27 al 30 luglio. Regista e video artist tra i più talentuosi nel panorama italiano,ha realizzato il trailer dipartendo dall'elaborazione digitale dell'immagine ufficiale dell'edizione 2017 del Festival, creata del dell'illustratrice Rosalba Corrao.L’essenzialità dell’immagine di una “donna alata”, fissa e immobile nella sua austera compostezza, sconfina, attraverso l’arte dell’animazione di Tagliafierro, in un mondo del tutto inusuale e onirico. Attraverso movimenti lenti e armoniosi “la donna alata” prende vita in un costante flusso metamorfico di un mondo surreale dove immaginazione e realtà perdono i propri confini.Ospite e giurato dell’edizione 2016 del Festival, in occasione del quale gli è stata dedicata una carte blanche e una retrospettiva speciale,è noto per avere animato i più grandi capolavori della storia dell’arte, dal rinascimento al romanticismo, nel suo straordinario cortometraggio "" (2014).