LOCARNO 70 - "Atomica Bionda" in Piazza Grande

Charlize Theron in "Atomica Bionda"



19/07/2017, 16:15

" ("") diretto dae interpretato da Charlize Theron, James McAvoy, Til Schweiger, Sofia Boutella sarà presentato all’11 agosto 2017 in Piazza Grande.Il film uscirà nelle sale italiane il 17 agosto 2017 distribuito da Universal Pictures International ItalyPunta di diamante dei servizi segreti di Sua Maestà, l’agente Lorraine Broughton è un connubio fra abile spia, donna sensuale ed essere selvaggio, tutte qualità essenziali per rimanere in vita nel corso della sua missione impossibile. Mandata da sola a Berlino, ancora divisa dal muro e in preda al caos, per consegnare un dossier di inestimabile valore al di fuori dei confini della città, collabora con l’agente infiltrato David Percival, che la aiuterà a districarsi nel mortale gioco di spie.