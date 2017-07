ORTIGIA FILM FESTIVAL - Marco Giallini in arrivo il 20

Andrea De Sica regista con "I Figli della Notte"



19/07/2017, 13:02

Natalia Giunti



Marco Giallini arriva il 20 luglio a Ortigia Film Festival per la serie di apertivi-incontri “Faccia a faccia col cinema italiano”. Alle 19.00 al Moon (Via Roma 112) Andrea Purgatori incontrerà i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza insieme a Giallini, giurato del concorso dei lungometraggi, per un confronto sul cinema italiano di oggi e di domani. Moderano Stefano Amadio e Salvo Grillo.Oggi 19 luglio alle ore 23.00 in Arena Minerva al posto di Tutta colpa di Freud proiezione de I figli della notte, il film in concorso di Andrea De Sica la cui seconda proiezione in Arena Logoteta è stata sospesa causa pioggia.