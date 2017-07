ORTIGIA FILM FESTIVAL - Maria Sole Tognazzi

Maria Sole Tognazzi, in Giuria all'OFF 2017



19/07/2017, 12:52

Stefano Amadio



“Stiamo lavorando molto bene, io avevo già visto tutti i film in Concorso e in alcuni casi li sto rivedendo. Sarà difficile scegliere perché sono delle bellissime opere prime e seconde, ma per ora non aggiungo altro…”“Lo siamo ancora. Quando andiamo in giro, ormai da tre anni a questa parte c’è sempre un po’ di sgomento negli hotel quando entriamo io e la Buy… ed è molto gratificante perché significa che il film è stato quanto meno visto. Mi hanno detto oggi nel mio albergo, che il proprietario lo fa vedere spesso ai dipendenti per spiegare come deve essere pulita la stanza, come devono essere controllati gli standard… abbiamo fatto un film mostrando un lavoro che esiste realmente, quello dell’ispettore in incognito. Il punto è che nessuno, me compresa, sapeva che esistesse un lavoro così… e credo che sia sto il successo del film al di là della tematica della donna indipendente e felice che era l’altra carta del film”.“Sto scrivendo il prossimo film. La sceneggiatura nuova con Ivan Cotroneo e Francesca Marciano, con cui ho scritto anche gli altri. Questa di Ortigia è una piccola pausa in un’estate molto bella dopo anni di estati un po' così… sono molto contenta."Una cosa molto interessante del Festival è questa suddivisione in due arene dove si ha la possibilità di vedere film, documentari e cortometraggi e poi l’incontro con registi e attori dei film è fondamentale ed è bella la partecipazione del pubblico, presente in massa e curioso di sapere di più per godere di più poi del film".