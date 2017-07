ORTIGIA FILM FESTIVAL - Isabella Ragonese è Mia, la Madre di Italia

Isabella Ragonese con il Premio Cinemaitaliano all'OFF



Intervista di Stefano Amadio - Video Rocco Giurato



19/07/2017, 12:27

"Penso che essere cresciuta in quel periodo segni tantissimo le persone, mi trovo a parlarne con persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza ed è difficile raccontarla. Ricordo che la prima strage, quella di Capaci, era fuori città, sembrava lontana, ma quella di via D'Amelio era lì vicina, in una città in guerra. Ricordo l'espressione di mia mamma quando è arrivata la notizia, noi abitavamo molto vicino, abbiamo sentito l'esplosione e la sensazione è stata... basta è finita, è tutto perduto!""Sì, era finita la speranza. Non auguro a nessuno di sentire questa sensazione perché, anche nella disperazione più totale, quando senti che non c'è più niente da fare è finito tutto"."Poi, da allora, è nata una generazione nuova che ha reagito, ci sono state tante manifestazioni, ed è un insegnamento che io mi porto nella vita, di rinascita. Da noi si dice "Più scuro di mezzanotte non può fare", che sembra una cosa triste ma in verità significa che a volte quando arriva il buio più nero poi arriva l'alba..."