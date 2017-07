CHIRURGO RIBELLE - Su Rai3 il 20 luglio

Una scena di "Chirurgo Ribelle"



19/07/2017, 11:30

Giovedì 20 luglio 2017 alle 23.55 su Rai3 andrà in onda per DOC3 "". Nel documentario di DOC3 della passata stagione "", di Erik Gandini, uno dei protagonisti era il chirurgo Erik Erichsen che, dopo aver lavorato 30 anni in Svezia, stanco della burocrazia e delle lotte di potere interne alla carriera medica, molla tutto e se ne va in Etiopia dove ci sono solo 3 dottori ogni 100.000 abitanti. Utilizzando mezzi di fortuna in un paese dove non c’è niente e dove il suo ospedale è spesso l’unica speranza, il chirurgo ribelle ci mostra che la sanità non è solo business e tecnologia ma anche creatività e rapporti tra le persone. Per lui i malati, infatti, non sono solo numeri da mettere in un progetto di finanziamento ma persone in carne e ossa. Con "Il chirurgo ribelle" Gandini racconta la storia eccezionale di questo medico, la storia di chi con la sua vita mette in discussione il mito del benessere occidentale e preferisce reinventarsi ogni giorno.è uno tra i grandi documentaristi europei. Italiano naturalizzato svedese ha vissuto in Italia per poi trasferirsi in Svezia dove ha iniziato la sua carriera di documentarista con piccoli capolavori come "" (2001), "" (2003), "" (2015), "" (2009) e "" (2016).