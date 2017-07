ORTIGIA FILM FESTIVAL - Il programma di domani

"Orecchie" di Alessandro Aronadio



18/07/2017, 18:03

Natalia Giunti



Il 19 luglio quinta giornata di Ortigia Film Festival con la proiezione in Arena Minerva alle ore 21.00 di "" l’opera seconda di, che incontrerà il pubblico insieme a, qui nell’inedita veste di interprete. Un mattino, al risveglio, il protagonista del film avverte un fastidioso fischio alle orecchie e al contempo trova sul frigorifero un post it, lasciato dalla sua compagna, che lo informa che è morto il suo amico Luigi. La giornata per lui trascorrerà nel tentativo di risolvere il problema uditivo e nel cercare di capire chi possa essere questo amico.Seguirà alle ore 23.00 la proiezione speciale di "", la divertente pellicola di, giurato del festival siciliano, che sarà presente in sala.In Arena Logoteta alle 21.30 la vetrina dei documentari proporrà "" di, che incontrerà il pubblico. Ausman ha combattuto per la rivoluzione libica, nonostante fosse un pacifista, convinto di battersi per la libertà e la democrazia. Niente è andato come lui pensava: la violenza e l’estremismo religioso dilagano sempre più. Oggi si sente uno straniero nel suo paese. In quale mo(n)do potrà trovare un senso d’appartenenza?Seguirà alle 22.30 per il concorso internazionale dei corti Axioma di Elisa Possenti.Alle 19.00 al Moon (Via Roma 112) per la serie di apertivi-incontri “Faccia a faccia col cinema italiano”incontrerà i registi, che è nella giuria del concorso lungometraggi del Festival, per confrontarsi su cosa significa fare un film oggi in Italia.Alle 23.00 proseguirà in Arena Logoteta la replica di Orecchie e l’incontro con Alessandro Aronadio e Andrea Purgatori.