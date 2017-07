SESTRIERE FILM FESTIVAL VII - Annunciato il programma

18/07/2017, 18:35

È stato definito il programma del2017, evento internazionale dedicato al cinema di montagna la cui settima edizione si terrà a Sestriere presso il Cinema Fraiteve dal 29 luglio al 5 agosto.Organizzato da Associazione Montagna Italia, in collaborazione con il Comune di Sestriere e il Consorzio Via Lattea, il Festival del cinema di montagna più alto d’Europa a 2.035 metri ha sempre trovato un ottimo riscontro sia da parte dei media che del pubblico che seguono con interesse ed entusiasmo.L’edizione 2017 vedrà la proiezione di 26 film in concorso proiettati dal 29 luglio al 4 agosto al Cinema Fraiteve. Sono giunte oltre 110 opere da 16 Nazioni del mondo.Si spazierà da scalate in Sardegna a spettacoli acrobatici in Francia, dalla scoperta di luoghi poco noti al ritorno a vivere in montagna, dall’importanza del lavoro del Soccorso Alpino alla speleologia e tante altre argomentazioni.La Giuria composta da Piero Carlesi e da Giovanni Verga ha svolto, come per tutte le edizioni, un arduo ma ottimo lavoro.Vengono inoltre proposti diversi eventi collaterali.Grazie alla collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca del Cai e con il Patrocinio della Fondazione Cassin, il pubblico potrà assistere alla proiezione del film “” che vede protagonista il grande alpinista Riccardo impegnato sulla vetta della Cordillera di Huayhuash in Perù, spedizione lecchese del 1969.Sarà presente in serata inaugurale l’alpinistache, durante una scalata nel 2015, rimase paralizzata. Ma la voglia di tornare ad arrampicare l’ha aiutata a superare la paura di non farcela ed ecco che nell’ottobre 2016 va in America per effettuare una salita su El Capitan.Tra i film in concorso vedremo proprio “” del regista Davide Grimoldi che racconta questa avventura: “”, come dice Lola.Saranno presenti sempre in serata inaugurale i realizzatori dell’app PeakVisor, che permette di individuare le informazioni (altezza e nomi) delle montagne in cui ci si trova grazie alla videocamera del proprio cellulare, semplicemente inquadrando le vette. Inoltre le mappe sono offline quindi non serve connessione internet.Il Sopranoomaggerà la montagna con un trittico di spettacoli di musica e arte, per la sezione “”. Si parte sabato 29 luglio alle 21,00 al Cinema Fraiteve con “”, concerto dedicato al grande alpinista Walter Bonatti.Si chiude il Festival sabato 5 agosto con due performance artistiche: alle 11,30 presso il Rifugio Alpette proporrà “” mentre alle 21,00 sempre presso il Cinema Fraiteve si terrà “”.A seguire si terrà la premiazione dei registi e dei fotografi vincitori e la proiezione del film fuori concorso "" di Claudio Giusti con la produzione di Mario Rossini per Red Film e RAI. Reinhold Messner ripercorre le vicende del “caso K2” del 1954, delle menzogne raccontate contro l’amico Walter, partendo dalla storia alpinista di Bonatti.All’inizio di ogni serata verranno inoltre proiettate le venti fotografie aventi come tema l’ambiente montano, selezionate tra tutte quelle che si sono iscritte al concorso fotografico promosso dal Circuito “”, Network di Festival creato da Associazione Montagna Italia di cui Sestriere Film Festival fa parte.L’inizio delle serate è previsto per le ore 21.00, l’ingresso è gratuito.Il Festival è inserito nella “” del Comprensorio della Via Lattea che prevede diversi appuntamenti tra cui segnaliamo “”, sette escursioni in passeggiata con l’accompagnamento dell’istruttore di Nordic Walking Roberto Miletto.