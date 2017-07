PAOLO BORSELLINO ADESSO TOCCA A ME - Il 19 luglio su Rai1

Cesare Bocci è Paolo Borsellino



18/07/2017, 14:49

La ricostruzione di una delle pagine più nere della nostra storia. Una docufiction che ripercorre, anche attraverso filmati originali, interviste e testimonianze dirette, la vicenda umana e civile del giudice Paolo Borsellino in quei fatidici 57 giorni che separano la strage di Capaci da quella di via D’Amelio. Il 19 luglio 1992 il magistrato e gli agenti della sua scorta Claudio Traina, Agostino Catalano, Walter Cosina, Emanuela Loi e Vincenzo Li Muli vengono fatti saltare in aria dalla mafia con quasi cento chilogrammi di esplosivo.Il ritratto di un uomo determinato e votato alla legalità che, consapevole di essere statocondannato a morte dalla cupola di Cosa Nostra, ha continuato con coraggio e grande impegno ilsuo lavoro di magistrato integerrimo e virtuoso, in una Sicilia ostaggio e vittima della criminalitàorganizzata. Connei panni diin quelli di, unico agente sopravvissuto all’attentato,nelle vesti diin quelle diIl docufilm “” è una coproduzione Rai Fiction – Aurora Tv, prodotta da, per la regia diche firma anche soggetto e sceneggiatura insieme aUn film - evento, per non dimenticare gli eroi della nostra recente storia nazionale e il loro grande messaggio civile. Rai1 lo trasmette mercoledì 19 luglio 2017, in prima serata (21:30), in occasione del venticinquesimo anniversario della strage di via D’Amelio.