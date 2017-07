CLOROFILLA FILM FESTIVAL - Al Cassero Senese di Grosseto "Sole Cuore Amore"

Una scena del film "Sole Cuore Amore"



18/07/2017, 14:30

Proseguono al Cassero Senese di Grosseto le proiezioni delpromosso da Legambiente e Kansassiti che gestisce l’arena estiva cittadina. Sulle Mura Medicee, domani, mercoledì 19 luglio alle 21.45 (ingresso 5 euro), è in programma il film “” di Daniele Vicari, mai proiettato a Grosseto, interpretato da Isabella Ragonese e da Francesco Montanari.Presentato alla Festa del Cinema di Roma, racconta un’amicizia tra due giovani donne in una città bella e dura come Roma e il suo immenso interland. Due donne che hanno fatto scelte molto diverse nella vita: Eli ha quattro figli, un marito disoccupato e un lavoro in un bar che la costringe ogni giorno a fare due ore di strada per raggiungerlo; Vale invece è sola, è una danzatrice e performer, e trae sostentamento dal lavoro nelle discoteche. Legate da un affetto profondo, da una vera e propria sorellanza, le due donne sono mondi solo apparentemente diversi, in realtà sono due facce della stessa medaglia, ma la solidarietà reciproca non sempre basta a lenire le difficoltà materiali della loro vita.