RACCONTI NELLA RETE - Vince Giorgio Marconi

Giorgio Marconi



18/07/2017, 08:20

È di uno sceneggiatore romano il soggetto vincitore della sezione Corti di “” 2017. La giuria tecnica del XVI premio letterario ha selezionato il soggetto didal titolo “”.Il cortometraggio tratto dal soggetto di Marconicon gli attori della Scuola di Cinema Immagina diretti da Giuseppe Ferlito. La proiezione in anteprima assoluta avrà luogo sabato 7 ottobre alle 16 presso Villa Bottini di Lucca in occasione della XXIII edizione di LuccAutori – Premio Racconti nella Rete.Giulio, ultrasettantenne che vive solo dalla morte della moglie, si sveglia annoiato come tutte le mattine. Quando realizza che è sabato si rianima. È il giorno della partita a carte con l’amico Osvaldo. Sfida che dura da 10 anni. È in svantaggio di 3 punti. L'ultimo sabato ha perso: «21-19 Gioco partita incontro» aveva sentenziato Osvaldo. Che rabbia. Glielo ricaccerà in gola quell’odioso sorrisetto. Giulio si prepara: si rade e fa un pranzo leggero. Alle 3 deve essere al bar teatro dello loro sfide. Da regolamento, chi non è presente alle ore 15 dell’orologio “ufficiale”, quello sopra al bancone, perde il punto di quel sabato. Alle 14:45 Giulio entra nel bar. Ad accoglierlo, un po’ sorpreso, è Gianni, il barista. Giulio si siede al solito tavolino e giocherella con le carte in paziente attesa. Sono le 15:05: il punto è suo. Ora ha solo 2 punti di svantaggio. Si asciuga una lacrima sulla guancia con il dorso della mano. Osvaldo non è venuto. Sa che non verrà neanche i prossimi sabati. L’amico/rivale è morto pochi giorni prima. Giulio, però, non può accettarlo. Non prima di aver conquistato i prossimi 3 punti ed essere passato in vantaggio. E poi? Una profonda tristezza sta per impadronirsi di lui, ma non può permetterselo. Non ora. Deve tenere duro e vincerà lui quella partita!Giorgio Marconi opera nel mondo dell’informatica da 19 anni. Ha avuto modo di viaggiare molto, non solo con la fantasia. Appassionato di letteratura classica e soprattutto contemporanea, amante di noir, gialli, thriller e racconti del mistero. Scrive, principalmente racconti, da poco più di dieci anni. Ha già ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi e iniziative letterarie. Marconi è l’ottavo vincitore di questa speciale sezione di Racconti nella Rete. In precedenza sono stati realizzati i cortometraggi tratti dai soggetti di Giuseppe Sanalitro, Alessandro Russo, Roberto Ricci, Delia Mazzocchi, Matteo Agamennone, Marco Moroni e Alex Creazzi.