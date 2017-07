GIFFONI 47 - Presentate le anteprime di "Maggie Bianca Fashion Friends" e di "Regal Academy"

Maggie e Bianca Fashion Friends



17/07/2017, 18:42

, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali, anche quest’anno è stata tra i protagonisti della 47ma edizione del(14 al 22 luglio 2017 - Giffoni Valle Piana –Salerno).Un successo senza precedenti quello che ha accolto il cast di “” (in onda tutti i giorni su Rai Gulp e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction, www.maggieandbianca.com ).Sabato 15 luglio, un entusiasmo incontenibile ha letteralmente invaso il Blue Carpet con un’esibizione live e super Go.Zy dei “” che ha fatto emozionare tutti i loro fan. I giurati 10+ del festival hanno acclamato anche l’anteprima in esclusiva dell’episodio speciale “” e si sono scatenati durante la performance a loro dedicata in sala Sordi. Ma il momento più entusiasmante è stato senza alcun dubbio il talk show tra i giovani giurati e i 5 giovani protagonisti della serie: qui il pubblico presente ha infatti potuto interagire direttamente con gli attori diponendo loro tantissime domande e scoprendo così nuove curiosità e aneddoti. Un momento unico e davvero indimenticabile per tutti i fan!Sul Blue Carpet, domenica 16 luglio, anchei, Presidente e Fondatore di Rainbow, che durante la “Giffoni Masterclass” ha incontrato i ragazzi raccontando la storia di Rainbow e delle sue produzioni, di come sono nate le "" e di come si è arrivati al primo live action "": una storia di grande impegno e dedizione, costellata da successi e soprattutto da una grande attenzione e cura nella creazione di contenuti rivolti alla famiglia.Magia e colpi di scena con pozioni magiche ed effetti speciali non sono mancati nemmeno alla proiezione dell’anteprima del primo episodio dell’attesissima seconda stagione della serie(prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Fiction attualmente in onda con la prima serie tutti i giorni su Rai YoYo, www.regalacademy.com ). Per l’occasione, infatti, la Sala Lumiere si è trasformata nella cornice perfetta coinvolgendo e trasportando i giurati 6+ nel mondo di Rose Cenerentola e dei suoi inseparabili compagni di avventura.