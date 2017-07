ISOLA DEL CINEMA - Proiezione a pochi passi dal set per "Lasciati Andare"

"Lasciati Andare" di Francesco Amato



17/07/2017, 15:28

Non capita tutti i giorni di poter vedere un film a pochi passi dai luoghi dove è stato girato. All’di Roma, martedì 18 luglio 2017 (ore 21.30), sarà però possibile con “”, la brillante e fortunata commedia con Toni Servillo, Luca Marinelli, Carla Signoris e Veronica Echegui, che sarà presentata nella rassegna estiva dal registaIl lungotevere, il ponte Fabricio e soprattutto il Ghetto, quartiere antistante l’Isola Tiberina, sono infatti tra i principali luoghi in cui è ambientato il film, che, tra inseguimenti e risate, rende omaggio alla città eterna. Oltre ai posti simbolo del quartiere ebraico, come la Sinagoga e il Portico d’Ottavia, nel film ritroviamo anche altri angoli della capitale, alcuni poco visti sul grande schermo, come le sale del Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, Piazza Damiano Sauli alla Garbatella, Piazzale Pier Luigi Nervi all’Eur, con l’affascinante scultura “Novecento” di Arnaldo Pomodoro, il Teatro dell’Opera e i viali alberati di Villa Pamphili.Dopo un grande successo di critica e di pubblico, "" è stato eletto "Miglior commedia" dell'anno ai Globi d'oro e premiato con il Nastro d'argento per la Miglior attrice non protagonista a Carla Signoris e il Ciak d'oro per il Miglior attore non protagonista a Luca Marinelli.Nel cast anche Giacomo Poretti (di Aldo Giovanni e Giacomo), Paolo Graziosi, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Valentina Carnelutti, Giulio Beranek, Vincenzo Nemolato, Antonio Petrocelli, Glen Blackhall e, per la prima volta sul grande schermo, la giovanissima Odette Adado.