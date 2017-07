MANFREDI BORSELLINO - "Il film Era d'Estate ci ha fatto rivivere un periodo tanto breve quanto intensissimo della nostra vita familiare"

"Era d'Estate" di Fiorella Infascelli



Martedì 18 luglio 2017, in occasione del 25° anniversario dell’attentato di via d’Amelio, Rai Movie ricorda in prima serata (h: 21.10) i giudicicon il film "" (2016) diInterpretato da” racconta, con grazia e verità, la forzata “vacanza” all’Asinara dei due giudici e delle loro famiglie, trasferiti d'urgenza sull'isola per sottrarli al rischio di un imminente attentato.E' il 13 Agosto del 1985, i due giudici stanno lavorando alle conclusioni dell'ordinanza, dopo 4 mesi inizierà il più grande processo penale mai istruito nel mondo.ha dichiarato a Rai Movie : """.Scritto dalla regista insieme ad, il film è basato sui ricordi personali della famiglia Borsellino ed è stato girato negli stessi luoghi dove i vissero i due giudici con le loro famiglie.