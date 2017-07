ORTIGIA FILM FESTIVAL - Andrea De Sica e i suoi ragazzi "per bene"

Andrea De Sica all'Off 2017



17/07/2017, 13:11

Stefano Amadio



Alla fine della proiezione in un'arena Minerva gremita, Andrea De Sica ha incontrato il pubblico raccontanto il percorso del suo film, dall'idea fino al premio dei gionalisti di cinema."Sono molto contento della proiezione qui a Ortigia, vedere tanta gente che guarda in silenzio il tuo film è sempre molto emozionante"."Quando ero al liceo ho consciuto un ragazzo che era stato in collegio, uno molto elegante e perbene, figlio di una famiglia importante italiana, che però l’anno dopo venne accusato di tentato omicidio. Questo mi ha proprio colpito e mi sono chiesto cosa avesse passato in quel periodo in collegio e soprattutto che c’è una generazione di ragazzi di buoona famiglia che convive con sentimenti bordeline e riesce a sopravvivere. E questo non era, a mio avviso, mai stato raccontato e che mi ha spinto a fare questo film"."L’idea era quella di un ragazzo che avesse queste fattezze quasi da famiglia Agnelli: volto angelico e veramente sedicenne... e mi piaceva che avesse quest’apparenza innocua e positiva e invece poi diventa qualcosa di più inquietante verso la fine del film. Non mi piaceva invece caratterizzare moralmente questi personaggi che saranno classe dirigente e che hanno quest’aura positiva e di successo. L’altra scelta è stata quella di voler fare un film sugli adolescenti con degli adolescenti veri e non con ragazzi più grandi e attori esperti, col pomo d’adamo e gli zigoni definiti… volevo loro, un gruppo di veri ragazzini che avevano tutta l’ingenuità e tutto quel modo indefinito di vivere la vita che era fondamentale per raccontare questa generazione"."Certo, fin da piccolo per noi il cinema era un rito, andavamo tutti insieme in sala, vedevamo tanti film e io mi divertivo sin da piccolo a recitare e a raccontare le storie fino a che ho deciso di farlo diventare un lavoro, soprattutto cercando di fare all’inizio un film che non fosse scontato, qualcosa di già visto, invece raccontare una storia che potesse essere uno strano oggetto che uno vede e dice… oddio, che ho visto stasera?...Non ricordo un momento della mia vita in cui il cinema non ci sia stato, ma in generale lo spettacolo e l’intrattenimento e a questo punto sono contento di essere entrato a farne parte in questo modo".