ORTIGIA FILM FESTIVAL - Il programma di domani

17/07/2017, 12:10

Natalia Giunti



In sala anche il registae la sceneggiatrice Josella Porto.La vetrina dei documentari propone "" disull'attuale e spinosa questione dell’identità nera e del razzismo negli Stati Uniti.Il 18 luglio arriva a Ortigia Film Festival la bella e talentuosa Isabella Ragonese per la proiezione in Arena Minerva alle ore 21.00 de Il padre d’Italia apprezzatissima opera seconda di, ruolo per il quale ha vinto il Globo d’Oro.L’attrice, che vanta nella propria carriera collaborazioni con registi come, incontrerà il pubblico insieme al registae alla sceneggiatrice. Per l’occasione, Isabella Ragonese riceverà il premio ‘Attrice dell’anno - Veramente Indipendente’ messo in palio dal portale cinemaitaliano.info.Proseguirà alle ore 23.00 la vetrina dei documentari con "", il documentario diche affronta le questioni spinose e attualissime dell'identità nera e del razzismo negli Stati Uniti sulla base di un progetto incompiuto di Baldwin Remember This House, il libro che voleva trattare quei temi a partire dalle vite e dalle morti violente di Malcom x, Martin Luther King jr. e Medgar Evers. Confrontando le vite e le morti di questi tre leader, Baldwin e Peck mettono in pellicola una sfida a ciò che l’America rappresenta. Nel castInsarà dato spazio al concorso internazionale dei cortometraggi con "" di(22.00) e "" di(22.20); in anteprima nazionale, "" di(21.40) e, in anteprima per la Sicilia, "" di(21.00) e "" di(21.20).Alle 19.00 al Punto G (Via Landolina 1 - Piazza Duomo) per la serie di apertivi-incontri “Faccia a faccia col cinema italiano”e il presidente della Giuria dei lungometraggiincontrerannoper confrontarsi sul cinema davanti e dietro la macchina da presa.Alle 23.00 in Arena Logoteta la replica de Il padre d’Italia e l’incontro con Isabella Ragonese, Fabio Mollo e Josella Porto