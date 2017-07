PREMIO SOLINAS - Al via il Premio Experimenta Serie

17/07/2017, 12:02

Un concorso con percorso di Alta Formazione che intende selezionare e sviluppare progetti innovativi di racconto seriale della durata di 25’ e realizzare il pilota di serie con un Budget massimo di euro 120.000.è il concorso che invita Autori Under 45 a sfruttare le opportunità creative e produttive della tecnologia digitale per sperimentare nuove forme di racconto seriale e sviluppare progetti low budget di serie tv da 25 minuti a puntata. Storie efficaci con universi espandibili anche su più piattaforme.Experimenta Serie non si esaurisce con il concorso. I progetti vincitori parteciperanno ad un Lab di Alta Formazione e saranno sviluppati con il supporto dei Tutor del Premio Solinas.Experimenta Serie intende creare azioni concrete, mirate e lungimiranti per sostenere nuovi autori e creativi e difatti offrirà ai vincitori l’occasione di compiere una ricerca e uno sviluppo del racconto - grazie all'intervento di una Bottega Creativa di autori e professionisti del cinema, della tv e dei new media e con il contributo di costume designer, scenografi, musicisti, sound designer, esperti di visual fx, transmedia producer, casting directors, narratori, teso ad amplificare e a rendere più efficaci le idee, le suggestioni e le visioni degli autori. Parte della sperimentazione nell’ambito della Bottega creativa sarà incentrata sulla ricerca e sperimentazione del low budget.è rivolto ad autori maggiorenni – under 45 - che desiderino sviluppare una serie da 25 minuti a puntata da realizzare con un budget massimo di euro 120 000.ogni concorrente può partecipare con un massimo di due Progetti per Autore o gruppo di Autori, scritti da un Autore singolo o da un gruppo di Autori o gruppo di co-Autori intesi in senso unitario. L’Autore o il co-Autore di un Soggetto può essere Autore o co-Autore di un solo altro Progetto partecipante allo stesso Concorso. Saranno esclusi dal Concorso tutti i Progetti degli Autori o co-Autori che partecipano con più di due Progetti.al Concorso si partecipa in forma anonima a tutela della parità di condizione di tutti i partecipanti.Si può partecipare con opere di genere diverso: commedia, thriller, noir, horror, fantasy, social, musical, nonché l'ibridazione di alcuni dei suddetti generi elencati.i 3 progetti migliori vinceranno una Borsa di Sviluppo di 2.000 euro cadauno – finanziate da Rai Fiction – e la partecipazione al Laboratorio di Alta Formazione e Sviluppo del Premio Solinas;Tale Percorso di Sviluppo (obbligatorio) – sotto la guida di Tutor esperti – sarà personalizzato e mirato alla messa a punto complessiva del Progetto (sceneggiatura, regia e strategia produttiva) in vista della possibile realizzazione del pilota della serie. Durante questa fase il Premio Solinas, in accordo con gli Autori e i Tutor, selezionerà il regista.Al termine del Percorso di Sviluppo (obbligatorio), uno dei tre progetti vincitori delle Borse di Sviluppo sarà dichiarato vincitore di ’Premio Solinas Experimenta Serie’ e verrà opzionato dal Premio Solinas per poter essere realizzato con un budget massimo di euro 120.000. A Rai Fiction, sponsor del Premio, sarà riservato un diritto di prima negoziazione e ultimo rifiuto sul progetto vincitore per l’acquisizione dei diritti del pilota e/o della serie, ai fini dell’eventuale realizzazione degli stessi.I progetti dovranno consistere in:un “pitch” o presentazione – lunghezza massima 10 righeun soggetto di serie - lunghezza minima 2 pagine, max 4 paginesceneggiatura puntata pilota - lunghezza minima 23 pagine, max 25 paginei soggetti della seconda, terza, quarta e quinta puntata della serie – lunghezza max 1 pagina per ogni soggettopresentazione dei personaggi – lunghezza max 2 pagineInvio progetti via web: entro il 12 settembre 2017Invio progetti via posta: entro il 13 settembre 2017Il bando di concorso è disponibile su www.premiosolinas.it