BOX OFFICE - "Spider-Man: Homecoming" mantiene la vetta

17/07/2017, 10:17

Antonio Capellupo



Anche nella settimana tra il 10 e il 16 trionfano i supereroi." di Jon Watts mantiene la prima posizione con un incasso di € 2.471.320 e 379.957 spettatori.Secondo posto per "", che ha totalizzato € 1.155.464 con 160.537 presenze.Chiude il podio "" che aggiunge altri € 306.283 al suo totale grazie a 49.277 accessi.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 SPIDER-MAN: HOMECOMING - € 2.471.320 - 379.9572 THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE - € 1.155.464 - 160.5373 TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE - € 306.283 - 49.2774 2:22 IL DESTINO E' GIA' SCRITTO - € 189.385 - 31.1575 LA MUMMIA - € 107.687 - 17.9186 PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR - € 88.303 - 13.3267 BLACK BUTTERFLY - € 85.672 - 12.9468 WISH UPON - € 75.911 - 10.5859 BEDEVIL - NON INSTALLARLA - € 44.729 - 7.73710 CIVILTA' PERDUTA - € 41.407 - 7.011