COFFI BERLINO 2017 - I film selezionati

COFFI 2017



23/07/2017, 08:24

Simone Pinchiorri



Questi i film selezionati al, in programma dall'1 al 3 settembre 2017 nella capitale tedesca:- “Italian Miracle” di Francesco Gabriele- “Timballo” di Maurizio Forcella- “Death After Oil 2” di Nicola Garau- “You are whole” di Laura Spini- “Nubivago” di Guglielmo Lipari- “Inner Me” di Antonio Spanò- “Beyond Pain” di Emanuele Lami Grifeo- “Dust” di Gabriele Falsetta- “Paths of hate” di Damian Nenow- “Junkyard” di Hisko Hulsing- “Beauty” di Rino Stefano Tagliaferro- “Journal Animé” di Donato Sansone- “La Bête” di Vladimir Mavounia-Kouka- “Through the Hawthorn” di Anna Benner, Gemma Burditt, Pia Borg- “Leftover” di Tibor Bánóczki e Sarolta Szabó- “Padre” di Santiago Bou Grasso- “Die Furlani-Gobbi Sammlung” di Jonathan Gobbi e Marco Furlani- “Polymers” di Matteo Pasin- “Never Forgot Your Past” di Noemi di Nucci- “Modellazione Urbana” di Claudia Zanaga e Marco Vomiero- “Infection” di Filippo D’Agostino e Amedeo Martini- “Micromega” di Alessandro Zannier alias Ottodix- “Untitled” di Wasabi Chuang e Lorenzo Colocci- “Justifying Bad Behaviour” di Francesca Galeazzi- “Data Delinquents” di Riba Andrea, Isabella Lee e Ashy Rinaldi Castro- “(Di)Stanze” di Max Cavallari- “The Idling Mobile” di Ann Schomburg e Sascha Boldt- “Haufen_schwarz” di Cornelia Boerdlein e Carmen Loch