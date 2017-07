ORTIGIA FILM FESTIVAL - Il programma di domani

Mirko Frezza con Alessandro Borghi in "Il più Grande Sogno"



16/07/2017, 12:24

Natalia Giunti



Il 17 luglio aterza giornata della kermesse siciliana con la proiezione in Arena Minerva alle ore 21.00 de Il più grande sogno di Michele Vannucci, presentato nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2016 e vincitore del 3 Future Award ai David di Donatello 2017. Incontreranno il pubblico gli interpretiA seguire sarà la volta del concorso internazionale dei cortometraggi condi Lorenza Indovina (23.00) e, in anteprima per la Sicilia, Touch di Noel Harris (23.20). Anteprima regionale anche per "" di(21.40, Logoteta).Inaugurerà la serata in Arena Logoteta alle ore 21.00 la premiazione dei Corti on Line, alla presenza dei registi vincitori, rispettivamente per "" e ""." diracconta di Ugo che, in seguito al licenziamento del padre, si ritrova diviso fra il suicidio e un attentato al Presidente del Consiglio, dopo aver acquistato con gli ultimi risparmi una pistola e una maschera di Maradona." di, tratto dal monologo di Ketty Governali, anche interprete, coglie lo sguardo e la vita quotidiana di una barbona di città che vive girovagando e dorme su marciapiedi e panchine, con un’unica ossessione: il figlio Angelo. Un viaggio intenso e aggressivo che invita lo spettatore ad interrogarsi e guardarsi intorno.La vetrina dei documentari presenta alle 21.50 in Arena Logoteta "" di. Il racconto di un luogo dove sacro, profano, natura e storia coesistono ed esercitano forti attrazioni, seguendo le orme dei suoi frequentatori – sia abituali che occasionali – incrociando i percorsi di artisti, nomadi, naturalisti, alchimisti di differenti etnie, che per ragione o necessità trovano nel monte un’ossessione, un motivo di passaggio o la traccia di una risposta. Una riflessione sul senso dell’abitare la natura e sul rapporto intimo che si può istaurare tra le persone e i luoghi, soprattutto quando questi ultimi sono portatori di una memoria antica. Per l’occasioneincontrerà il pubblico.Alle 19.00 al Punto G (Via Landolina 1 - Piazza Duomo) per la serie di incontri “Faccia a faccia col cinema italiano” il presidente della Giuria dei lungometraggi, Fabio Ferzetti, incontrerà gli attori, che presiede la Giuria dei corti, per confrontarsi sul presente e sul futuro del cinema italiano.