GIFFONI 47 - Margherita Buy: ""ho sempre raccontato quello che mi interessa raccontare, anche rifiutando ruoli magari più comodi, più divertenti"

Margherita Buy al Festival di Giffoni



16/07/2017, 08:20

Un palmarès da record e da stasera un altro riconoscimento in bacheca per, ospite della seconda giornata delche le riserva il. Un modo per sottolineare la straordinaria carriera di un'attrice, acclamata dalla giuria internazionale della 47esima edizione sull'onda del successo di "", di Alex Infascelli, che l'ha vista al fianco di Sergio Castellitto. "" racconta ai ragazzi in sala Truffaut, che le chiedono, inevitabilmente, consigli sulla carriera dell'attore. "" - confida al giovane pubblico. La chiave è la fiducia in se stessi, anche se messa a dura prova dal giudizio degli altri, tanto più nell'epoca di Internet "".Nella sua carriera del resto, dice," ribadisce la Buy che non si sbilancia, però, sui prossimi progetti: "" aggiunge quasi distrattamente.La sua capacità di rinnovarsi sempre in una carriera che procede tra cinema, teatro e tv incuriosisce i ragazzi, che le chiedono come riesca a rigenerarsi sempre, tanto più in un'epoca di cambiamenti rapidi come la nostra: "i" ai quali consiglia di ribellarsi anche ai genitori troppo protettivi, come lei. "". E il cinema è uno spazio di libertà, anche per i ragazzi, "". Anche questa è la magia di Giffoni.