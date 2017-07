ORTIGIA FILM FESTIVAL - Il programma di domani

"I figli della notte" in Concorso all'OFF 2017



15/07/2017, 18:31

Natalia Giunti



" inaugura la sezione cortometraggi: una storia scioccante sul polo petrolchimico. Il registaincontrano il pubblico.Secondo film in concorso fra i lungometraggi è "", opera prima di, molto apprezzata dalla critica e che vedrà la presenza del regista in Arena Minerva alle ore 21.00. Una storia incentrata sull’amicizia tra due ragazzi che frequentano un collegio esclusivo, uno scorcio di vita e del passaggio dalla gioventù all’età adulta.A seguire, alle 22.40, l’anteprima mondiale didi. Uno spaccato sconvolgente sul polo petrolchimico di Augusta e sulle battaglie di verità e giustizia del parroco, unica voce a sostegno delle famiglie per denunciare ciò che sta accadendo. Al termine della proiezione Cannavà e Prisutto incontreranno il pubblico.La vetrina dei documentari proporràdialle 23.15. Il doc, grazie agli archivi dell'Istituto Luce e alle testimonianze di alcuni dei più importanti protagonisti dell'epoca - come Rita Pavone, Caterina Caselli, Ricky Gianco, Shel Shapiro - racconta il fenomeno della canzone italiana nel suo passaggio dal melodico a un nuovo modo di cantare che guardava ai giovani che, dal periodo del dopoguerra, entravano nella fase cosiddetta del boom economico.L’altro doc, questa volta in anteprima regionale, sarà "" di, che incontrerà il pubblico in Arena Logoteta alle 21.00. Questo film celebra, in modo irriverente, il fallimento come parodia, rendendo chiunque lo desideri un Principe o una Contessa, almeno per un giorno, attraverso la storia di Dario e Maury, due attori rifiutati dal teatro, dall’Accademia e dal cinema, che decidono di trasferire il proprio palco sulla spiaggia gay nudista di Capocotta, vicino a Ostia.Non solo Veneranda Augusta fra i corti della seconda giornata della kermesse. In anteprima per la Sicilia verranno infatti presentati Il Silenzio di Farnoosh Samadi e Ali Asgari (Minerva), e Confino di Nico Bonomolo (22.35, Logoteta) mentre in anteprima nazionale saranno proiettati Valparaiso di Carlo Sironi (22.15, Logoteta) e Beautiful Roses di Kandukuri Vamshi Krishna (22.50, Logoteta).Alle 23.00 in Arena Logoteta la replica de I figli della notte e il saluto del regista Andrea De Sica.