ISOLA DEL CINEMA - Pif e il Premio dei giornalisti all'Isola

La premiazione con Pif e i giornalisti all'Isola del Cinema



15/07/2017, 18:24

Pierfrancesco Diliberto in arte Pif, all'Isola del Cinema per incontrare il pubblico di Roma e presentare il suo secondo film, in gara per il premio Groupama, e per ritirare il Premio della sala Stampa assegnato dai giornalisti media partner dell'evento."Io ho sempre tratto dalla realtà, sia il primo che il secondo film. Prima di scrivere una sceneggiatura studio dai libri. Prendo la realtà e cerco di mescolarla un po', di masticarla e raccontarla. Il bello di questo lavoro è che racconti il mondo. Siamo figli di questo mondo"."Io non ho un regista di riferimento. Quello che dico sempre è che sono cresciuto, in quanto italiano, amante del cinema. La commedia italiana ce l'hai nel DNA. Però faccio parte anche di quella generazione che si è beccata anche film americani tipo "" o "". Quando scrivevo "" pensavo a Forrest Gump. L'idea era quella di farne una versione siciliana: un bambino nel nostro caso che si imbatteva involontariamente in tutti i grandi, come Forrest incontrava vari presidenti degli Stati Uniti senza cercarlo."Cipri e Maresco sono un esempio di raccontare Palermo senza affrontare l’argomento mafia. È un mondo. Non è il mio stile, non credo abbia influenzato molto il mio lavoro. Però ero contento ed era stimolante sapere che in città dei ragazzi erano riusciti a farsi conoscere a livello nazionale con un immaginario ben preciso che veniva da Palermo. Un po' come quando Sorrentino ha vinto l'Oscar e io ero felice"."Chiaramente, come prime cose che volevo dire, ci sta che racconti la tua città e il tuo vissuto, però sì, vorrei raccontare il mondo intero"."Sarebbe assurdo far finta di niente e far finta che il problema sia il traffico. Certo mi piacerebbe usare Palermo come set di un film che parla di religione o altro, non lo escludo. Ho solo il problema che quando giro a Palermo mia madre mi impone tutte le comparse che sono figli dei suoi amici"."Cliché che coinvolgono anche gli attori. Io sia per il primo che il secondo film ho usato sempre gli stessi attori, un po' perché mi piace giocare con le stesse persone, un po' come quando si giocava con i tuoi amici e non volevi cambiare. Loro sono degli attori, secondo me bravissimi, che però vengono chiamati solo esclusivamente quando c’è un film che si gira a Palermo o in Sicilia e quindi tendenzialmente c’è la mafia in mezzo. Questo purtroppo è un problema del cinema italiano: si prendono soltanto quegli attori perché sono di quella zona e diventa uno spreco di talenti".Pif sta scrivendo il suo terzo film che molto probabilmente non parlerà di mafia.Presenti alla premiazione, oltre a Marco Spagnoli per Globalist: Renato Marengo, Luigi Aversa e Andrea Splendore per Cinecorriere, Stefano Amadio per Cinemaitaliano, Vittoria Scarpa per Cineuropa, Vittorio Zenardi per Lo Speciale, Alessandro Scorsone per Italia a Tavola, Rosa Antonella Cannata e Camilla Di Spirito di Opere Prime. Ricordiamo le altre testate che hanno voluto questo Premio: Cinematografo, ClassicRock, Film Tv, Metro, Mymovies, Radio Globo, Taxidrivers, Wanted in Rome.