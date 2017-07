LA CORSA DE L'ORA - Il 19 luglio in prima TV su Sky Arte

Locandina "La Corsa de L'Ora"



16/07/2017, 09:28

Andrà in onda su Sky Arte (canali 110, 130, 400), il 19 luglio 2017 in prima serata,"", il film di, cofinanziato dall’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, che ripercorre la storia del glorioso quotidiano palermitano, sempre in prima linea nel denunciare la mafia.", dichiara, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, che ha cofinanziato il film – ""." - aggiunge,, direttore della Sicilia Film Commission. “”." conta sulla testimonianza di alcuni dei giornalisti protagonisti di quella stagione, formatisi nella redazione di Piazzetta Napoli e oggi firme autorevoli nelle redazioni dei principali quotidiani italiani. Tra loro, Marcello Sorgi, Francesco La Licata, Franco Nicastro, Piero Violante, Antonio Calabrò, Letizia Battaglia, Gabriello Montemagno e tanti altri. Il film si avvale dell’interpretazione carismatica di PippoDelbono nei panni del direttore Vittorio Nisticò. Daniele Ciprì è direttore della fotografia, al montaggio Marzia Mete, scenografie di Fabrizio Lupo, costumi di Dora Argento, fonico Danilo Romancino.Prodotto da Demetra e Marvin Film, "" è stato realizzato con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo, Sicilia Film Commission, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali–Direzione Generale per il Cinema, del Nuovo IMAIE, con il contributo dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e in compartecipazione con l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico AAMOD.