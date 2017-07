IDS ACADEMY 2017 - Aperte le iscrizioni

15/07/2017, 18:08

Sei un autore in cerca di produttore?O un produttore in cerca di buoni progetti?Hai un’idea, una storia forte da raccontare, ma non sai a chi proporla per riuscire a finanziarla e a produrla?Pensi che condividere sia un buon modo per imparare?Partecipa alla nuova edizione di IDS Academy 2017!A Palermo dal 2 al 4 ottobre 2017 troverai il contesto ideale per parlare con le persone giuste e scambiare idee, suggerimenti, contatti, partnership professionali: IDS Academy propone un nuovo modo di avanzare nello sviluppo dei propri progetti e uno spazio collaborativo di training e networking.Professionisti consolidati e talenti emergenti si confrontano su strumenti e metodi e condividono conoscenze nel campo dello sviluppo e della produzione di film documentari.I CONTENUTI DELLA TERZA EDIZIONEL’iniziativa offrirà ai partecipanti le seguenti sessioni:√ MATCH MAKING in collaborazione con Documentary in EuropePrincipale evento italiano dedicato agli autori/filmmakers in cerca di produttori e a questi ultimi, alla continua ricerca di nuovi talenti e progetti.Il Match Making di IDS Academy si differenzia rispetto ad altri eventi internazionali poiché è un vero e proprio laboratorio in cui gli autori selezionati migliorano la presentazione della propria idea di documentario in vista della presentazione pubblica finale di fronte ad una platea di produttori ed esperti.Al termine del pitching i filmmaker hanno la possibilità di avere incontri individuali con i produttori e gli esperti presenti. Il workshop si articola in 2 giornate nel corso delle quali sono previsti approfondimenti specifici e spazi di condivisione delle esperienze e conoscenze: "diritti e doveri di autori e produttori", "come si finanzia un documentario di creazione?"Un breve elenco di alcuni dei progetti presentati al Match Making negli anni precedenti e che hanno trovato un loro percorso produttivo:- "Happy Winter", di Giovanni Totaro, prod. Indyca/Rai Cinema/Zenit, Match Making 2015- "My home in Libya" di Martina Melilli, prod. Stefilm/ZDF-ARTE/Rai Cinema, Match Making 2015- "Le allettanti Promesse" (presentato come: "Wikimania Esino Lario") di Lorenzo Faggi e Chiara Campara, prod. Lab80, Match Making 2015- "La Ricerca" di Giuseppe Petruzzellis, prod. EIE Film, Match Making 2016√ NEW !!! SPAZIO WIKI DOCUna nuova idea di pitch collaborativo per sviluppare progetti in un’ottica di condivisione delle conoscenze. Un’occasione di incontro tra produttori, autori, esperti e decision maker per lavorare insieme su progetti in corso d’opera. Wiki Doc è uno spazio di collaborazione in cui vengono elaborate soluzioni progettuali ed avviate forme di collaborazione tra i partecipanti. Uno spazio di facilitazione in cui i progetti possano trasformarsi e rafforzarsi a seguito di un processo di "collaborative solution". Un’opportunità per tutti per condividere e apprendere, e divertirsi!√ GET INSPIRED!Brevi talk all’insegna del ‘learning by sharing’: alcuni esperti condivideranno con il pubblico una propria esperienza emblematica originale, sia positiva che negativa, che possa essere di ispirazione per colleghi o esperti anche di settori diversi.√ MASTERCLASSin collaborazione con Il MESE DEL DOCUMENTARIOGrandi occasioni di incontro e approfondimento: appuntamenti con autori, registi, creatori e tutti quelli che si interrogano sulla realtà e la decodificano secondo una personale visione.√ PROIEZIONI DI DOCUMENTARI APERTE AL PUBBLICOin collaborazione con Il MESE DEL DOCUMENTARIOProiezioni su grande schermo, aperte al pubblico, di documentari italiani ed internazionali in anteprima.Cantieri Culturali ZisaIn linea con la nuova edizione di IDS Academy, dedita a creare uno spazio collaborativo di training innovativo, la location dell’evento sarà il rinnovato scenario dei Cantieri Culturali alla Zisa presso la Sede Sicilia del CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia a Palermo, che com’è noto ospita un corso triennale di Cinema Documentario. Si tratta di spazi che si identificano sempre più come luoghi deputati alla sperimentazione del contemporaneo, all'incontro delle culture europee e mediterranee e ancora come spazi di confronto e fusione delle diverse arti e mestieri.LE CALL DELLA TERZA EDIZIONE√ MATCH MAKING 10 progetti (di cui 5 siciliani) + 2 selezionati al Premio Solinas 2016 + 10 partecipanti senza progetto√ NEW ! SPAZIO WIKI DOC 2 progetti avanzatiDEADLINE: 20 agosto