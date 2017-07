VENEZIA 74 - I progetti del Venice Gap-Financing Market

14/07/2017, 21:42

Sono stati selezionati i progetti che saranno presentati alla quarta edizione del(settembre 1-3, 2017).Ilè organizzato nell’ambito del, dedicato ai progetti in via di realizzazione, per venire incontro alle esigenze degli operatori che sempre più richiedono occasioni d’incontri finalizzati alla co-produzione.Il(31 agosto – 5 settembre 2017) avrà luogo durante la(30 agosto – 9 settembre 2017), diretta dae organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta daIldarà la possibilità ai progetti europei ed internazionali selezionati di assicurare il completo finanziamento dei loro progetti attraverso incontri one-to-one con professionisti potenziali e pertinenti. Tutti i professionisti invitati hanno potere decisionale.Durante le tre giornate delverranno presentati 47 progetti, provenienti da tutto il mondo, nelle ultime fasi di sviluppo e finanziamento, divisi come segue:· 25 progetti di film di finzione e documentari· 15 progetti di Realtà Virtuale & Interactive, Serie Web e TV· 7 progetti Biennale College - Virtual RealityIlorganizzerà incontri one-to-one tra i team (composti da produttore e regista) dei 47 progetti e i professionisti (produttori, finanziatori privati e pubblici, banche, distributori, venditori, televisioni, piattaforme web e video, istituzioni, società di post-produzione).- Film di finzione: 17 progetti (8 europei e 9 non europei) di film di finzione provenienti da tutto il mondo che necessitano di completare il pacchetto finanziario con quote minoritarie di co-produzione, avendo almeno il 70% dei finanziamenti già assicurati.- Documentari: 8 progetti (7 europei e 1 non europeo) di documentari narrativi o di creazione (secondo le medesime condizioni dei film di finzione)Progetti europei1 - “All the Pretty Little Horses” di Michalis Konstantatos (Grecia, Germania, Olanda), Horsefly Productions2 - “Bodyguard of Lies” di Charles Matthau (Spagna, Stati Uniti), Babieka Films3 - “Brighton 4” di Levan Koguashvili (Georgia, Bulgaria, Grecia), Kino Iberica4 - “Cook, Fuck, Kill” di Mira Fornay (Repubblica Ceca, Slovacchia), Cineart TV Prague5 -6 -7 -8 - “The Veins of the World” di Byambasuren Davaa (Germania, Mongolia), Basis Berlin Film ProduktionProgetti non europei9 - “Fig Tree” di Alamork Marsha Davidian (Israele, Germania, Francia), Black Sheep Film Production10- “Inzomnia” di Luis Tellez Ibarra (Messico), Inzomnia Animación11 - “Irene” di Celina Murga (Argentina), Tresmilmundos Cine & Cepa Audiovisual12 - “Rafiki” di Wanuri Kahiu (Sudafrica, Germania, Francia, Olanda, Libano, Norvegia, Kenya), Big World Cinema13 - “Road Kill” di Yuichi Hibi (Stati Uniti), DViant Films14 - “Shan Shui” di Xiao Yong (Cina), Way Good Entertainment15 - “The Day I Lost My Shadow” di Soudade Kaadan (Libano, Francia), KAF Productions16 - “The Reports on Sarah and Saleem” di Muayad Alayan (Palestina, Olanda, Germania, Messico), PalCine Productions17 - “The Science of Fictions” di Yosep Anggi Noen (Indonesia), Angka Fortuna SinemaDOCUMENTARIProgetti europei18 - “Cassandro, the Exotico” di Marie Losier (Francia, Guatemala), Tamara Films19 - “Mitra” di Jorge Leòn (Belgio, Francia), Thank You and Good Night Productions20 -21 - “The Hidden City” di Victor Moreno (Spagna, Francia), El Viaje Producciones22 - “The Village” di Claire Simon (Francia), Petit à Petit Production23 - “What Walaa Wants” di Christy Garland (Danimarca, Canada), Final Cut for Real24 - “When the War Comes” di Jan Gebert (Repubblica Ceca), Pink ProductionsProgetti non europei25 - “Bisbee ‘17” di Robert Greene (Stati Uniti), 4th Row Films15 PROGETTI DI REALTÀ VIRTUALE & INTERACTIVE, SERIE WEB E TV- Progetti di Realtà Virtuale & Interactive: 10 progetti di Realtà Virtuale (7 europei e 3 non europei), compresi progetti di film finzione, documentari, film d'animazione e altre esperienze di istallazione interattiva. I progetti sono sia concetti originali sia adattamenti. Tutti i progetti hanno assicurato il 30% del proprio budget e questo finanziamento è garantito.- Serie TV e Web: 5 progetti (4 europei e 1 non europeo) di serie TV drammatiche di finzione, derivanti sia da concetti originali che da adattamenti (secondo le medesime condizioni dei progetti di Realtà Virtuale di cui sopra).PROGETTI DI REALTÀ VIRTUALE1 – “7 Lives” di Jan Kounen (Francia), Red Corner2 – “Amrita” di Rithy Panh (Francia, Cambogia, Olanda, Germania), CDP3 – “Bloody Sunday” di Andrius Lekavicius (Lituania), Gluk Media4 – “Escape Vroom” di Sean O’Reilly (Canada), Arcana Studios5 - “Kinshasa Now” di Marc-Henri Wajnberg (Belgio, Congo), Wajnbrosse Productions6 - “Lights” di Julien Mokrani (Francia), Okio-Studio7 - “Melita part 2” di Nicolas Alcala (Stati Uniti), Future Lighthouse8 - “Passenger” di Romain Chassaing (Francia), Haut et Court9 – “Tornado” di Guy Shelmerdine (Stati Uniti), Dark Corner10 – “Whitehats” di Ricard Gras (Germania), Ricard GrasTV SERIES AND WEB SERIES11 - “Father’s Day” di Pavel Vesnakov (Bulgaria), Agitprop12 - “The Red Virgin” di Paula Ortiz (Spagna), Avalon13 - “Narcoamerica” di Danny Gavidia (Messico), Albricias Producción14 - “Of a Different Nature” di Mamdooh Afdile e Tone Andersen (Norvegia), Klar Film AS15 – “Trauma” di Miłosz Sakowski e Agnieszka Smoczyńska (Polonia), Telemark Sp. Z o.o.7 PROGETTI BIENNALE COLLEGE - VIRTUAL REALITY- 7 progetti sviluppati durante il primo workshop di Biennale College Cinema VR, alla sua prima edizione, e che si trovano in diverse fasi di sviluppo, pre-produzione e post-produzione.1 - “A Day With Hope” di E. del Mundo (Stati Uniti, Filippine), VRSmile2 - “Ice cave” di Maja Friis (Danimarca), Makropol3 - “My Girl Matryoshka” di Nir Saar (Israele, Gran Bretagna), Independent4 - “ON/OFF” di Camille Duvelleroy (Francia), Bachibouzouk5 - “Spomenik” di Ivan Knezevic (Serbia), Black Box6 - “The Little Black Pawn” di Quentin de Cagny (Francia), French Touch Records7- “The Neighbour” di Rudolf Romero Borgart (Olanda), Rots FilmwerkUn’iniziativa su misura di questo tipo richiede una effettiva conoscenza dei produttori e dei partner già presenti in loco. Il Book of Projects, contenente informazioni dettagliate su ciascun progetto, sarà poi inviato via email ai professionisti accreditati, al fine di organizzare degli incontri one-to-one di 30 minuti con i produttori dei progetti selezionati.