PAOLO BORSELLINO - I 57 GIORNI - Su Rai Storia per il ciclo "Binario Cinema"

Luca Zingaretti è Paolo Borsellino



15/07/2017, 16:49

Sono i giorni che separano la morte di Giovanni Falcone da quella di Paolo Borsellino. Giorni in cui il giudice Borsellino intuisce il suo destino e fa i conti con la propria vita, con gli affetti e traccia il bilancio di un’esistenza, del suo impegno, come magistrato e come uomo, delle vittorie e delle sconfitte. È il film “” di Alberto Negrin, in onda domenica 16 luglio 2017 alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo Binario Cinema. Paolo Borsellino è interpretato da Luca Zingaretti.