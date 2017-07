L'ATTORE NEL CINEMA CONTEMPORANEO

17/07/2017, 08:33

Carlo Griseri



"Una storia della reciazione in Italia ancora non è stata scritta": esordiscono così, nell'introduzione al loro volume "", i due curatori Andrea Minuz e Pedro Armocida. A colmare quel vuoto prova proprio questo libro, nato in occasione dell'edizione 2017 della, una raccolta di saggi che compie un primo importante passo nello studio di settore.A queste e altre domande provano a rispondere gli esperti e i critici interpellati.Nel volume anche profili di attori come"Nell’ambito dei film studies italiani e della critica più sofisticata esiste ancora una forte sproporzione tra l’enorme mole di studi dedicati a registi, stili, generi, tendenze, e le ricerche che si concentrano sulla componente attoriale. Attraverso lo studio dell’attore e della sua immagine è possibile ridiscutere alcuni nodi decisivi della storia del cinema italiano: dalla definizione di uno star system domestico al rifiuto dei modelli divistici messo in atto dal neorealismo, dalla creazione di icone nazional-popolari (come gli attori della commedia all’italiana) alla cifra poetico-politica di antidivi come Anna Magnani e Gian Maria Volonté, fino ai significati contrastanti che assume l’attore nel cinema italiano contemporaneo".Un volume necessario, da cui partire per non fermarsi più nell'affrontare anche questo tema del cinema italiano.