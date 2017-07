LAGO FILM FESTIVAL - Dal 21 luglio l'edizione 2017

14/07/2017, 15:28

Dal 21 al 29 luglio​ torna per il tredicesimo anno consecutivo,​ il festival di cinema indipendente e arte contemporanea che ha saputo trasformare il piccolo borgo di Lago - comune di Revine Lago, in provincia di Treviso - nella cittadella del cinema più importante d’Italia​ e vista dall’Europa come un modello da imitare.Al ricca selezione di film in concorso​, selezionati tra i più di tremila film provenienti da ottantasei paesi del mondo, si aggiungono un palinsesto di performance di danza contemporanea​ (ormai un vero e proprio festival nel festival), le proiezioni speciali​ e i focus tematici (spicca quello dedicato al cinema canadese); e inoltre il cartellone di concerti​, i laboratori per adulti e bambini​, gli incontri​ e le degustazioni​. Nove giorni molto intensi con un programma che inizia al mattino con gli incontri con l’autore, prosegue al pomeriggio con i laboratori e gli incontri, per sfociare poi la sera (dalle ore 21) con le proiezioni e i concerti.Commenta Viviana Carlet​, direttrice artistica e fondatrice del festival: “La chiave del successo del festival è il livello artistico​ molto alto dei contenuti proposti, frutto di un anno di ricerca, unito alle location suggestive​ del centro storico di Revine Lago che rende il festival un’esperienza unica, capace di attrarre un pubblico eterogeneo”. Continua la Carlet: “Il festival è cresciuto, cambiato e maturato ma il sogno resta quello delle origini: ho immaginato la gente del mio paese portare fuori le sedie di casa e scendere in cortile o giù fino in riva al lago per vedere qualcosa di nuovo, qualcosa che qui non si era mai visto prima - un cinema sotto le stelle”.Carlo Migotto​, direttore generale del Lago Film Fest, commenta: “Paesaggio, interazione, contaminazione e comunità. Sono le parole chiave che riassumono il processo creativo che sta alle spalle del festival”.L’appuntamento a Revine Lago, dal 21 al 29 luglio 2017.