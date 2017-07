LOCARNO 70 - Tutti i film del Concorso Internazionale

I Pardi d'Oro e d'Argento



16/07/2017, 09:43

Simone Pinchiorri



La settantesima edizione delpresenta in concorso per il Pardo d'Oro diciotto film, tra i quali anche l'italiano "" di Germano Maccioni.Questa la lista completa dei film del- 9 Doigts di F.J. Ossang (Francia)- As Boas Maneiras di Juliana Rojas e Marco Dutra (Brasile, Francia)- Charleston di Andreï Cretulescu (Romania, Francia)- Did You Wonder Who Fired the Gun? di Travis Wilkerson (Stati Uniti)- En el Séptimo Día di Jim McKay (Stati Uniti)- Freiheit di Jan Speckenbach (Germania, Slovacchia)- Gemini di Aaron Katz (Stati Uniti)- Goliath di Dominik Locher (Svizzera)- Good Luck di Ben Russell (Francia, Germania)- La Telenovela Errante di Raúl Ruiz e Valéria Sarmiento (Cile)- Lucky di John Carroll Lynch (Stati Uniti)- Madame Hyde di Serge Bozon (Francia, Belgio)- Mrs. Fang di Bing Wang (Francia, Cina, Germania)- Qing Ting Zhi Yan di XU Bing (Cina, Stati Uniti)- Ta peau si lisse di Denis Côté (Canada, Svizzera)- Vinterbrødre di Hlynur Pálmason (Danimarca, Islanda)- Wajib di Annemarie Jacir (Palestina, Francia, Germania, Colombia, Norvegia)