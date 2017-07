LA BAMBINA SINTETICA - Karole Di Tommaso sul set in Puglia

La regista Karole Di Tommaso



14/07/2017, 17:00

” è la storia di due giovani donne che si amano e del desiderio di maternità che si fa avanti nelle loro vite. Karole e Ali hanno deciso di volere un bambino da subito, e da subito si sono convinte di volere una femmina e di chiamarla Chiara Diletta.E’ la vicenda che si racconta nel film “”, opera prima della giovane regista molisanache, a partire da lunedì 10 per tre settimane, ha iniziato le riprese in Puglia, tra Bari e Polignano a Mare, dopo aver girato in Molise per poi concludere le riprese a Barcellona, in Spagna.Protagonisti della vicenda sono le attrici(Karole) e(Ali), con loro gli attori: Andrea Tagliaferri, Anna Bellato, Sanjay Kansa Banik, la piccola Alessandra Mola, Paola Mbia e Fabio Giacobbe.Il film, prodotto da, è una produzione BÌBÌ FILM con Rai Cinema, con il contributo del Mibact e il sostegno logistico di Apulia Film Commission.