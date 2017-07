L'ISOLA DEL CINEMA - Una serata con Pif

14/07/2017, 09:06

Venerdì 14 luglio a(Isola Tiberina, Roma) in programma una serata dedicata ae al suo, ma non solo. Il programma della giornata, infatti, prevede un incontro con il pubblico alle 20,00 presso lo Spazio Q8 all’interno degli appuntamenti di Cinema e Libri. A condurre Giovanni Fabiano, ideatore di questa rassegna nella rassegna.Alle 21,15 Pif salirà sul palco dell’Arena Groupama insieme allo sceneggiatore Michele Astori per raccontare il suo In guerra per amore e per ricevere un Premio da parte della Sala Stampa del L’Isola del Cinema, il Premio l’Altra Cronaca.Alle 21,30 in programma la proiezione di In guerra per amore (una produzione Wildside con RaiCinema, 01 Distribuzione), film in concorso per il Premio Opera Prima e seconda, lo specialissimo focus sulla nuova cinematografia con cui L’Isola da anni intende premiare il talento e le nuove idee.Dopo il successo della serata dedicata a Favino in occasione della presentazione di Moglie e Marito di Simone Godano, L’Isola del Cinema si conferma un luogo in cui il pubblico può riscoprire i successi della passata stagione e incontrare i protagonisti del cinema.Si torna a parlare di Premio Opera Prima e Seconda anche domenica 16 luglio con Smetto quando voglio - Masterclass: sarà presente parte del Cast per raccontare i retroscena di questo successo cinematografico alla sua seconda avventura.