KOCH MEDIA - Il listino delle uscite del prossimo semestre

Una scena di “Overdrive” di Antonio Negret



22/07/2017, 09:55

ha presentato, in occasione di, l’appuntamento estivo delle, il suo listino per il prossimo semestre cinematografico. Adrenalina, tensione, divertimento, amore, tenerezza. I prossimi sei mesi saranno all’insegna dei sentimenti e delle forti emozioni.Il primo titolo è “” di Antonio Negret con Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas e Gaia Weiss. Il film, di produzione francese e ambientato in Costa Azzurra, ma dal sapore prettamente americano, uscirà nelle sale il prossimo 23 agosto. La pellicola è realizzata con un budget molto alto, circa 40 milioni di euro e offre al pubblico adrenalina pura con inseguimenti mozzafiato, rapine, lussuose auto d’epoca e risvolti inaspettati. Scott Eastwood (figlio del mito Clint), dopo “” e “”, si ritaglia in questa storia piena d’azione, un ruolo da assoluto protagonista.A settembre sono previste ben due uscite targate “”, la prima etichetta horror in Italia. Il 7 settembre sarà, infatti, nelle sale il demoniaco “” del regista Sean Byrne (ha diretto The Loved Ones, pellicola pluripremiata e titolo di riferimento del genere). Il film, che ha già riscosso pareri molto positivi da parte della critica internazionale, è uno degli horror più attesi della stagione. La potente colonna sonora, che comprende brandi di band storiche come Slayer, Machine Head, Ghost ma anche sperimentali come i Sun 0))), consacra The Devil’s Candy come l’horror movie più metal degli ultimi anni. Il 28 settembre uscirà invece “” di Jason Zada con Natalie Dormer, protagonista della saga di successo “”. Il film ha già avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti. Si tratta di un horror più classico, ambientato nella Foresta dei suicidi realmente esistente alle pendici del Monte Fuji, luogo in cui le cronache locali riportano, il maggior numero di suicidi in Giappone.A fine ottobre si passa dalle atmosfere cupe e piene di tensione del genere horror alla magia e alle emozioni che le immagini di “”, prodotto dalla BBC, è capace di regalare agli spettatori, adulti o bambini che siano. Questo documentario arriverà nelle sale con un evento speciale, dal 31 ottobre al 3 novembre raccontato dall’inconfondibile voce di Diego Abatantuono. Un viaggio immersivo tra continenti, oceani e ghiacciai per celebrare le storie naturali che si intrecciano nel mondo ogni giorno. Un evento emozionante che consentirà a tutta la famiglia di assaporare uno scenario straordinario con protagonisti gli animali. Per realizzare questo prodotto, sono stati impiegati ben cinque anni di riprese con l’obiettivo di realizzare un documentario di grandissima qualità in 4K e dolby Athmos. All’estero il prodotto è stato doppiato da Robert Redford e Jackie Chan per la CinaIl 9 novembre è invece prevista l’uscita di “”, un intenso thriller SCI-FI di Tommy Wirkola con Noomi Rapace, Willem Dafoe e Glenn Close. Una straordinaria Noomi Rapace interpreta ben sette ruoli in una storia assolutamente avvincente, intrigante e originale che sorprenderà tutti con il suo finale mozzafiato e inaspettato. E’ un film girato tra Francia e i Paesi dell’Est. Una produzione europea di qualità altissima. Siamo nel futuro, nel 2073 le risorse sulla terra si stanno esaurendo per il sovrappopolamento e il Governo impone con la forza la politica del figlio unico.Sette sorelle (Noomi Rapace), assolutamente identiche, sono quindi costrette a vivere un’esistenza nascosta, perseguitate dall’Ufficio per il Controllo delle Nascite. Ognuna di loro potrà uscire di casa solo nel giorno della settimana corrispondente al loro nome assumendo, a turno, l’identità di una sola persona: Karen Settman. Ma un giorno una di loro scompare nel nulla…L’anno cinematografico disi chiuderà all’insegna della fantasia, dell’amicizia e dell’amore per la natura. Il 6 dicembre uscirà infatti il film di animazione “”, prodotto da Studio Canal, dal produttore di “” e dal creatore del primo “”. Dopo la misteriosa scomparsa del padre, il tredicenne Adam decide di cercarlo nella foresta. Si imbatte in una creatura tanto magica quanto leggendaria, il bigfoot. E’ una straordinaria avventura per grandi e piccini e, come ogni film degno di un’uscita natalizia, è una storia davvero emozionante.Infine nel prossimo inverno è prevista l’uscita di “” con la regia di Federico Moccia. Una teen comedy che porta sul grande schermo una bellissima fotografia dei rapporti sociali moderni. Tra i protagonisti Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Corrado Fortuna ed alcuni giovanissimi attori già idoli dei teenager come MirKo Trovato di “” e Eleonora Gaggero di “” , Beatrice Arnera di “”. All’interno del film anche Elodie, giovane scoperta del programma televisivo “” di Maria de Filippi ." – spiega, Country Manager di Koch Media – "" - conclude - "".