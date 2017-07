48 ORE DI VISIONI PER IL CINEMA FUTURO - A Milano il 15 e 16 luglio

14/07/2017, 08:20

La sezionedellaincontra Milano in 48 ore - Instant Movie Festival per due seratedi proiezioni fuori dagli schemi.Ore 21.45L’ESTATE VOLA | Andrea Caccia | 2000NON CHIUDERE GLI OCCHI | Emanuele Marini | 2016NEVIARO | Francesca Cogni | 2017ONOMANZIA | Fatima Bianchi | 2016VERSO CASA | Claudio Romano | 2017LA TERRA DOPO LA TERRA | Omar Barchetta | 2017a seguire proiezione dei corti delle precedenti edizioni Milano in 48 ore.Ore 21.45DOVE FINISCE LA CITTA’ | Alice Guareschi | 1999PARCO LAMBRO | Federico Gariboldi Francesco Martinazzo, Giulia Savorani, Martina Taccani | 2016UNA GIORNATA DI LAVORO | Carlo Bassetti, Simone Laudiero, Fabrizio Luisi, Pier Mauro Tamburini | 2015UNA CASA | Sandro Lecca | 2015LA VISTA DALLA MIA FINESTRA | Aleksandra Rydzkowska | 2016MANTO | Gianluca Marinelli | 2017NEITH | Patrizia Emma Scialpi | 2015a seguire proiezione dei corti delle precedenti edizioni Milano in 48 ore.